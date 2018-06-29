Evi yanan babayı kimse teselli edemedi

-Babanın gözyaşı dökmesi

-Teselli edilmesi

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( SİVAS -ÖZEL-HD)- Sivas'ta iki katlı bir evde çıkan yangında ev sahibi evinin yanışını gözyaşları içerisinde sinir krizi geçirerek izledi SİVAS



- Sivas'ta iki katlı bir evde çıkan yangında ev sahibi evinin yanışını gözyaşları içerisinde sinir krizi geçirerek izledi. Yangın saat 12.00 sıralarında, Uzuntepe Mahallesi 73'üncü Sokak'taki fabrikada işçi olarak çalışan İsmail Kılınç'a ait iki katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden duman çıktığını fark edenler durumu Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan eve müdahale etti. Yangın sırasında evde bulunan Kılınç'ın dumandan etkilenen annesi Fevziye Kılıç'a 112 sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Evinin yanışını gözyaşlarıyla işledi Yangını İsmail Kılıç eşi Emine ve 3 çocuğu gözyaşlarıyla izledi. Bu sırada İsmail Kılınç sinirleri geçirdi. Kılınç'ın çocuklarının gözyaşı döken babalarını teselli etmeye çalıştı. Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken evde soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası evin iki odasında bulunan eşyalarının kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

