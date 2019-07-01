Eve giren yılan kuş kafesinde yakalandı - MALATYA

- Yılanın girdiği kuş kafesinden detaylar - İtfaiye ekibinin yılanı çıkarması - Yılanın doğaya salınımıEve giren yılan kuş kafesinde yakalandıMALATYA (AA) - Malatya 'nın Darende ilçesinde eve giren yılan, kuş kafesinde yakalandı.Nadir Mahallesi’ndeki tek katlı evde yaşayan A.B, sabah saatlerinde evine yılan girdiğini fark edince durumu itfaiyeye bildirdi.Eve gelen itfaiye erleri, girdiği kafeste muhabbet kuşlarından birini telef eden yılanı yakaladı.Yaklaşık iki metre uzunluğundaki yılan ilçe dışındaki kırsal alanda doğaya salındı.
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