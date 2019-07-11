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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Evde yalnız kalan çocukları telefonla dolandıran sahte savcı ve polis kamerada

Evde yalnız kalan çocukları telefonla dolandıran sahte savcı ve polis kamerada

güvenlik kamerasında şahısların görüntüsü

Ziynet Eşyası Güvenlik Kamerası Harekete Geç Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-Şahısların asayişten çıkartılması
-Detay

( KOCAELİ )- Evde yalnız kalan çocukları telefonla dolandıran sahte savcı ve polis yakalandı- Pendik’te düzenlenen operasyonla yakalan şahıslar adliyeye sevk edildi- Dolandırıcılığı öğrenmek için Urfa’ya gitmişler KOCAELİ

- Kocaeli’de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 1’i yabancı 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Şahıslardan birinin dolandırıcılığı öğrenmek için Şanlıurfa'ya gittiği belirlendi. Kocaeli’nin İzmit ve Derince ilçelerinde Haziran ayında meydana gelen olaylarda vatandaşları savcı ve polis adı altında dolandıran 3 şahıs gözaltına alındı. Olaylar 10 ve 20 Haziran tarihlerinde İzmit ile Derince ilçelerindeki iki ayrı adreste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit ve Derince’deki iki evi arayan şahıslar, telefonun karşısındaki çocuklara ailelerinin suça karıştıklarını söyleyerek evdeki değerli eşyalar ile paraları söyledikleri adreslere getirmelerini istediler. Telefondaki şüphelilere inanan çocuklar ise evlerde buldukları 2 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 30 bin TL nakit parayı şahısların söyledikleri yere bırakarak ayrıldılar. Durumdan haberdar olan ailelerin polise haber vermesine rağmen telefonu sürekli meşgul olan çocukların dolandırılması sonrasında şikayet üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Pendik’te düzenlenen operasyon ile yakalandılar Şikayet sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro ekiplerince başlatılan incelemede olayı gerçekleştiren şahısların, otobüs altına ve Sağlık ocağı yanına bırakılan para ve ziynet eşyalarını altıktan sonra Gebze’den motosiklet ile İstanbul’a gittiklerini tespit etti. Motosiklet plakasını takibe alan ekipler olayı gerçekleştirenlerin V.Y. (25), H.S. (31) ve Türkmen uyruklu D.K. (41) olduğunu belirledi. Tespit sonrası harekete geçen ekipler, İstanbul Pendik’te 3 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Dolandırıcılığı öğrenmek için Urfa’ya gitmiş Emniyete götürülen şahıslardan D.K. suçunu itiraf ederken diğer iki şahıs suçlamaları reddetti. Yapılan incelemede D.K.’nın dolandırıcılık işini öğrenmek için Şanlıurfa’ya giderek işi yapan şahıslardan bilgi aldığı belirlendi. Çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu belirlenen şahıslar emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Dolandırıcılar güvenlik kameralarına yakalandı Öte yandan kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheliler, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde telefonla aradıkları şahısları ikna eden şüphelilerin belirledikleri adreslere bırakılan para ve ziynet eşyalarını alarak yürüdükleri görünüyor.
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