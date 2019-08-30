Evde tek başına bırakılan çocuk polisi harekete geçirdi - ADANA
- Evde kilitli bırakılan çocuk - Vatandaşların çocukla konuşması - Babanın eve gelmesi - Sosyal Hizmetler yetkililerinin evden çıkması - Çocuğun polis tarafın götürülmesiEvde tek başına bırakılan çocuk polisi harekete geçirdi - Adana 'da iş aramaya çıkan babası tarafından evin kapısı kilitlenerek yalnız bırakılan 5 yaşındaki çocuk, polisi alarma geçirdi - Polis tarafından bulunan babanın kapıyı açmasıyla çocuk evden çıkarıldıADANA (AA) - Adana 'da evde tek başına bırakılan 5 yaşındaki çocuk, polisi harekete geçirdi.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova İlçesi Huzur Evleri Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin penceresinde bir çocuğun yalnız olduğunu gören vatandaşlar evde kimsenin bulunmadığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polisler, evin kapısının kilitli olduğunu belirledi.Polisler, 5 yaşındaki S.A'nın psikolojik durumunu da dikkate alarak evin bulunduğu yere Adana Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikiyatrist sevk edilmesini istedi.Bu sırada çocuğun yakınlarını bulmak için araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, telefonla ulaştıkları baba Deniz Talat Gülçür'e durumu bildirdi. Çevredeki vatandaşlar çocuğa meyve suyu ikram etti.Eve gelen baba Gülçür, psikiyatrist eşliğinde kapıyı açtı.Gülçür'ün iş aramak için dışarı çıktığı ve kapıyı kilitleyip gittiği öğrenildi.Anne ve babasının ayrı yaşadığı belirtilen S.A. ile Deniz Talat Gülçür polis merkezine götürüldü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım