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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Evde mahsur kaldı yardımına itfaiye ve polis koştu

Evde mahsur kaldı yardımına itfaiye ve polis koştu

Evin görüntüsü,

Yaşlı Kadın Mahsur Kaldı Polis Polis Ekipleri Trol 

-Polisin merdivenli aracının görüntüsü,
-Polis ve İtfaiyenin merdivenli araç ile balkona girmeleri,
-detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Şerefiye Mahallesinde meydana gelen olayda yaşlı kadın evinde mahsur kaldı. Polis ve itfaiye ekipleri kadının evine balkondan girdi. Yapılan kontrolde ise ev anahtarının kapı üzerinde unutulduğu için yaşlı kadının evden çıkamadığını tespit edildi. Olay, Düzce Merkez Şerefiye Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. 3 katlı evin birinci katında oturan B. Ü. (80) isimli yaşlı kadın evinde mahsur kaldı. Bunun üzerine balkona çıkan kadın evde mahsur kaldığını ve çıkamadığını söylemesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri itfaiyeye ait merdivenli araçla eve girerek yaşlı kadını evden almak istediler. Ancak polis ekipleri evin içerisinde yaptıkları kontrollerde ev anahtarının giriş kapısının dış kısmında unutulmasından dolayı yaşlı kadının kapıyı açamadığını tespit ettiler. Bunun üzerine anahtarın kapıdan alınmasıyla kapı açıldı.
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