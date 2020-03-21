"Evde kal" çağrısına havadan destek verdi - UŞAK - Salim Gören ve arkadaşlarını uçuş öncesi hazırlıkları yapması - Salim Gören'in paramotorunu kontrol etmesi, arkadaşının paraşütü açması - Salim Gören ile röportaj - Salim Gören'in havalanması ve "Evde kal Uşak " yazılı pankart açması - "Evde kal Uşak " yazılı pankartla şehir üstünde dolaşması - Salim Gören'in paramotorunu gün batımına doğru sürmesi - Uşak lı sivil havacı Salim Gören, paramotora bağladığı "Evde kal Uşak " yazılı pankartla uçuş yaparak, koronavirüs tehdidine dikkati çektiUŞAK (AA) - Uşak 'ta sivil havacı Salim Gören, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı vatandaşları uyarmak amacıyla, paramotora bağladığı "Evde kal Uşak " yazılı pankartla uçuş yaptı.Gören, koronavirüs salgınına karşı başlatılan "Evde kal" çağrılarına destek vermek için paramotorla Kemalöz Mahallesi'ndeki boş araziden havalandı."Evde kal Uşak " yazılı pankartla, yoğunluğun olduğu bölgelerde ve evlerin üzerinde alçak uçuş yapan Gören, virüsün tehdidine dikkati çekti.Gören, uçuş öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Telekom Spor Kulübü olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu mesajın uçuş yapan bir kişi tarafından verilmesinin vatandaşları etkileyeceğini belirten Gören, "İçinde bulunduğumuz vahim duruma dikkati çekmeye çalışacağız. Bu etkinlikle halkımızın evde kalmasını ve sağlığını korumasını amaçlıyoruz." dedi.
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