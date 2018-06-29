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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Eva’nın burnundan gram uyuşturucu kaçmıyor

Eva’nın burnundan gram uyuşturucu kaçmıyor

Köpeğin araçta uyuşturucu bulması

( SİVAS )- Sivas’ta polis narkotik köpeği eva bir otomobilin torpidosunda ki 4 gram metamfetamin buldu SİVAS

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- Sivas’ta polis narkotik köpeği eva bir otomobilin torpidosunda ki 4 gram metamfetamin buldu. Sivas’ın Gürün ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında Van’dan İstanbul’a gitmekte olan lüks bir otomobil durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği eva tarafından yapılan aramada torpidona bulunun, kristal uyuşturucu olarak bilinen ve uyuşturucuların en tehlikelilerinden birisi olarak kabul edilen metamfetamin maddesi bulundu. 4 gram uyuşturucu maddesinin eva’nın burnundan kaçmaması dikkat çekti. Araç sürücüsü N.İ (38) gözaltına alın. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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