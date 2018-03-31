Ev yangınında 4 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

-İtfaiye ve ambulanslar

-Babanın sinir krizi geçirmesi

-Babanın ambulansa alınması

-Diğer kardeşlerden görüntüler

-Polislerden görüntüler

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Binadan görüntüler



( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da anne ve babasının taziyeye gitmek için evde bıraktığı engelli çocuk yangında hayatını kaybetti ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da çıkan yangında anne ve babanın taziyeye gitmek için evde yalnız bıraktığı çocuklardan 3’ü itfaiye tarafından son anda kurtarılırken 4 yaşındaki zihinsel engelli kız hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre anne ve baba, bir yakınlarının taziyesine gitmek için 4 çocuğunu evde yalnız bıraktı. Aile taziyede olduğu sırada evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşular durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İçeride mahsur kalan 4 kardeşten 3’ü itfaiye tarafından son anda kurtarılırken 4 yaşındaki Remziye D. ise hayatını kaybetti. Taziyeden dönen baba Ahmet D., çocuğunun öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi. Baba, olay yerindeki ambulansa alınarak sakinleştirici iğne yapılırken anne Remziye D. ise yakınları tarafından olay yerine getirildi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

