Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ev yangınında 4 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Ev yangınında 4 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Olay yerindeki kalabalık

Engelli Çocuk Engelli Kız Kalaba Alabalık Irak 

-İtfaiye ve ambulanslar
-Babanın sinir krizi geçirmesi
-Babanın ambulansa alınması
-Diğer kardeşlerden görüntüler
-Polislerden görüntüler
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Binadan görüntüler

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da anne ve babasının taziyeye gitmek için evde bıraktığı engelli çocuk yangında hayatını kaybetti ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da çıkan yangında anne ve babanın taziyeye gitmek için evde yalnız bıraktığı çocuklardan 3’ü itfaiye tarafından son anda kurtarılırken 4 yaşındaki zihinsel engelli kız hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre anne ve baba, bir yakınlarının taziyesine gitmek için 4 çocuğunu evde yalnız bıraktı. Aile taziyede olduğu sırada evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşular durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İçeride mahsur kalan 4 kardeşten 3’ü itfaiye tarafından son anda kurtarılırken 4 yaşındaki Remziye D. ise hayatını kaybetti. Taziyeden dönen baba Ahmet D., çocuğunun öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi. Baba, olay yerindeki ambulansa alınarak sakinleştirici iğne yapılırken anne Remziye D. ise yakınları tarafından olay yerine getirildi.
Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı