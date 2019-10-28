Ev yangını - KARABÜK

- Yanan evin görüntüsü - İtfaiyenin yangına müdahale çalışmasıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Yenice ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayaarkası köyünde yaşayan Ali Demir'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangının kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken evde 6 kişinin yaşadığı belirtildi.Yangında herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.
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