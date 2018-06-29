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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Ev yangını: 1 yaralı - KARABÜK

Ev yangını: 1 yaralı - KARABÜK

- Bina sakinlerinin camdan çıkarılması - Vatandaşlardan detay - İtfaiyeden detay - Ambulanstan detay - Bina sakininin ağlamas Karabük 'te yangın: 1 yaralıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Şehit Mustafa Arık Caddesi'ndeki bir apartmanda Osman Deniz'e ait evin mutfağında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralanan ev sahibi Deniz, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Birinci katta bulunan diğer apartman sakinleri de itfaiyenin yardımıyla camdan çıkarıldı. Babasının evden çıkamadığını söyleyen bir bina sakini ise uzun süre gözyaşı döktü.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis Gözyaşı Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

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