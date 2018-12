Ev değerinde tespih koleksiyonu

-Can Albay tespihlerle uğraşması

-Tespihlerden yakın ve uzak planlar

-Can Albay röportaj

-detaylar



( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL) - Kahramanmaraşlı öğretmenin tespih merakı göz kamaştırıyor KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta öğretmenlik mesleği yapan Can Albay’ın tespih merakı görenleri şaşkına çeviriyor. Onikişubat İlçesi’nde ikamet eden Albay, babasından kalan tespih merakını geliştirerek devam ettiriyor. Koleksiyonunda yaklaşık 400 civarında tespih barındıran Albay, ortalama 150 yıllık tespihleri itina ile saklıyor. Özellikle oltu, kehribar Osmanlı kehribarı, kuka, inci ve gümüş altından oluşan tespihlerin toplam değeri ise yaklaşık 150 bin lira civarında. Tespih merakının kendisinden sonra oğullarına bırakacağını söyleyen öğretmen Can Albay, evine gelen misafirlerden isteyenlere de tespih hediye ettiğini belitti. Albay, “Ben 15 yaşında tespih merakım başladı.

Dolayısıyla en büyük merakım da babam rahmetli olduktan sonra kendisinin yadigar tespihleriydi. Babamın biriktirdiği 150-200 yıllık kehribarlar vardı. Ondan sonra ben de hem baba yadigarı olarak, hem de hobi olarak kendim de biriktirdim. Bu tespihlerin çoğunun babamdan kaldığı için manevi değeri var. Bende arada bir çıkarıp seviyorum ve tahmini 400 adet civarında tespihim var. Bu tespihlerin yaklaşık 150 bin lira değerinde maddi değeri var. Ben den sonra çocuklarım tespih merakımı devam ettirecekler. Gelen misafirler beğeniyor, bakıp eline alıp sallayanlar oluyor. Hatta isteyene bir tane hediye de ediyorum” diye konuştu.