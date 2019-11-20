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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
ETSO 100 farklı Bulgar ve Türk firmasını Edirne’de buluşturdu

ETSO 100 farklı Bulgar ve Türk firmasını Edirne’de buluşturdu

Pazarcık Smolyan Edirne İşbirliği Forumu

Sebze Üretimi Tavuk Çiftliği İş İnsanları Büyükbaş Hayvan İşbirliği Protokolü 

-Edirne Valisi Ekrem Canalp'in konuşması

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Edirne, Pazarcık, Smolyan Valilikleri himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu işbirliği ve KOSGEB Edirne İl Müdürlüğü Avrupa İşletmeler Ağı destekleriyle Pazarcık Smolyan’dan gelen Bulgar iş insanları ile Türk iş insanlarının buluştuğu “Pazarcık Smolyan Edirne İşbirliği Forumu ve İkili İşbirliği Görüşmeleri” düzenlendi.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt’un ev sahipliğindeki Foruma, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Pazarcık Valisi Stefan Mirev, Smolyan Valisi Nedyalko Slavov, Dış İşleri Bakanlığı Büyükelçisi Volkan Türk Vural, T.C. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Edirne KOSGEB İl Müdürü Veysel Vural, Trakya bölgesi Oda ve Borsaları ve çok sayıda iş insanı katıldı.
Kayıtlı 43 Bulgar firması ve 57 Türk firması olmak üzere toplam 100 firmanın yer alığı forumda, açılış konuşmalarının ardından bölgelerin ekonomik sunumları yapıldı. Ayrıca Edirne TSO ve Smolyan TSO arasında da üyelerini yakınlaştırmaya ve ticareti geliştirmeye yönelik bir işbirliği protokolü imzalandı. Programın ilk günü özellikle tarım ve gıda, ağaç işleme, orman ürünleri, kapı, çerçeve, mobilya üretimi, turizm, otelcilik, tarım sebze üretimi, et üretimi, büyükbaş hayvancılık, tavuk çiftliği, sigortacılık ve inşaat sektörlerinde ikili işbirliği görüşmeleri ile son buldu. Programın ikinci günü ise, Bulgaristan’dan katılım sağlayan firmaların Türk firma ziyaretleri ile devam edecek. (KU-
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