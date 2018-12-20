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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Etli ekmek ustaları AA fotoğraflarını oyladı - KONYA

Etli ekmek ustaları AA fotoğraflarını oyladı - KONYA

- Etli ekmek ustaları AA fotoğraflarını oyladı - Ustaların ve işletmecilerin oylamaya katılması - Etli ekmek yapımı - Ustaların açıklamalarıEtli ekmek ustaları AA fotoğraflarını oyladı - Konya 'daki etli ekmek ustaları, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak oy kullandıKONYA (AA) - Konya 'nın tescilli lezzeti etli ekmeğin ustaları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Şehirdeki farklı etli ekmek restoranlarında çalışan ustalar, AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan fotoğraflarını inceledi.Etli ekmek ustası Rıza Çavuşoğlu, haber kategorisinde Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Sahadaki kedi" isimli fotoğraflarına oy verdi.AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafların çoğunu daha önce gördüğünü ve etkilendiğini dile getiren Çavuşoğlu, haberde görselin, duygulara dokunan önemli bir unsur olduğunu belirtti.
Etli ekmek restoranı işletmecisi Mustafa Tuğ da haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğraflarından yana oy kullandı.Fotoğrafçılıkla amatör olarak ilgilendiğini belirten Tuğ, "Her biri ayrı ayrı çok güzel fotoğraflar. Ayrıca hem teknik hem de içerik bakımından kaliteli fotoğraflar. Oylanan fotoğrafların sahiplerine başarılar diliyorum. Bütün fotoğrafları beğenmekle birlikte, özellikle Konya 'nın gururu olan Türk Yıldızlarını yansıtan fotoğrafı destekliyorum." diye konuştu.
Etli ekmek ustası Okan Öztürk de haber kategorisinde Elif Öztürk'e ait "Kahraman itfaiyeci", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğraflarına oy verdi.Etli ekmek restoranı işleten Oktay Küçüker de fotoğrafların her birini çok başarılı bulduğunu belirterek, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti", yaşam kategorisinde Evren Atalay'ın "Dünyaya farklı bakış" ve Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", spor kategorisinde ise Ahmet Dumanlı'nın "3 adım" isimli fotoğraflarını tercih etti.Anadolu Ajansının yurt içi ve dışına sunduğu görselleri nitelikli bulduğunu aktaran Küçüker, "Fotoğrafları oylanan arkadaşlara başarılar diliyorum." dedi.
Etli ekmek ustaları Memiş Karaöz ve Vedat Kara da fotoğrafları beğendiklerini, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızlarının Konya lılar için ayrı bir öneme sahip olması dolayısıyla yaşam kategorisinde "Türk Yıldızları" fotoğrafını desteklediklerini söyledi.

Etli Ekmek Muhabir Beğendik Amatör Nitelik 

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