- Etiyopya-eritre Sınırı 20 Yıl Sonra Yeniden Açılıyor



- Etiyopya ve Eritre 20 yıl önce sınırda meydana gelen savaş yüzünden kapattıkları sınır kapısını tekrar açıyor. Etyopya ve Eritre iki ülke arasında siyasi ve ticari faaliyetleri geliştirmek amacıyla geçtiğimiz ay yapılan barış anlaşmasını takiben 20 yıl aradan sonra aralarındaki sınırı tekrar açıyor. Etyopya’nın Zalambesa kasabasının kuzeyinde bulunan sınır geçiş noktası iki ülkeyi birbirine bağlayan yolun üzerinde bulunuyor. Etyopya’nın yeni yıl kutlamaların denk gelen açılışta iki ülke lideri hazır bulunacak. Etyopya ve Eritre arasında 1998’de sınırda meydana gelen savaşta 10 binlerce kişi hayatını kaybetmişti. İki yıl süren ve 2000 yılında Algiers anlaşmasıyla biten savaşın ardından iki ülke arasında barış tesis edilemedi.

