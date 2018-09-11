Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
- Etiyopya-eritre Sınırı 20 Yıl Sonra Yeniden Açılıyor

- Etiyopya-eritre Sınırı 20 Yıl Sonra Yeniden Açılıyor

Etiyopya ve Eritre sınır kapısı açılışı

(ADDİS ABABA) - Etiyopya-Eritre sınırı 20 yıl sonra yeniden açılıyor ADDİS ABABA

Eritre Sınır Kapısı Yeni Yıl 


- Etiyopya ve Eritre 20 yıl önce sınırda meydana gelen savaş yüzünden kapattıkları sınır kapısını tekrar açıyor. Etyopya ve Eritre iki ülke arasında siyasi ve ticari faaliyetleri geliştirmek amacıyla geçtiğimiz ay yapılan barış anlaşmasını takiben 20 yıl aradan sonra aralarındaki sınırı tekrar açıyor. Etyopya’nın Zalambesa kasabasının kuzeyinde bulunan sınır geçiş noktası iki ülkeyi birbirine bağlayan yolun üzerinde bulunuyor. Etyopya’nın yeni yıl kutlamaların denk gelen açılışta iki ülke lideri hazır bulunacak. Etyopya ve Eritre arasında 1998’de sınırda meydana gelen savaşta 10 binlerce kişi hayatını kaybetmişti. İki yıl süren ve 2000 yılında Algiers anlaşmasıyla biten savaşın ardından iki ülke arasında barış tesis edilemedi.
İlgili Foto Galeriler
Sınırda Savaş ProvasıSınırda Savaş Provası
Katliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralıKatliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralı
Kilis'e 3 Roket Mermisi DüştüKilis'e 3 Roket Mermisi Düştü
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Şivan Perver Ve Barzani Türkiye'deŞivan Perver Ve Barzani Türkiye'de
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı