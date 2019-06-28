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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Etiyopya'dan reformlarda kararlılık mesajı - ADDİS ABABA

Etiyopya'dan reformlarda kararlılık mesajı - ADDİS ABABA

- Etiyopya Başbakanlık Basın Sekreteri Billene Seyoum'un basın açıklamasıEtiyopya hükümeti, yerel yönetime yönelik darbe girişimi ve suikastların ülkedeki reform sürecini durduramayacağı mesajı verdi.Başbakanlık Basın Sekreteri Billene Seyoum, başkent Addis Ababa 'da düzenlediği basın toplantısında, 22 Haziran'da yaşananlara ilişkin son gelişmeleri paylaştı.Amhara'daki yerel hükümete yönelik darbe girişimi ve suikastlara ilişkin özel soruşturma ekibi kurulduğunu belirten Seyoum, üst düzey güvenlik görevlilerinden oluşan ekibin 22 Haziran'da yaşananlara ilişkin detaylı araştırma yürüttüğünü aktardı. Seyoum, "Bu hadise hükümetin reform kararlılığını sona erdiremeyecek. Etiyopya'da statükonun değişmesinden etkilenen kişiler var ve bu kişiler yarattıkları korku ve yıkımla kolay yoldan güce ulaşmak istiyor." ifadesini kullandı.

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