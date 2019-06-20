Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Etiyopya Afrika'da en fazla mülteciye sahip ikinci ülke - ADDİS ABABA

Etiyopya Afrika'da en fazla mülteciye sahip ikinci ülke - ADDİS ABABA

- Addis Ababa 'da Afrika Birliği (AfB), (BM) ve ARRA ortaklığında Dünya Mülteciler Günü etkinliğinden detaylar - Etiyopya Mülteciler ve Yurda Dönenler Ajansı (ARRA) Direktörü Kebede Chane'in konuşması - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Etiyopya Temsilcisi Clementine Nkweta - Salamm'ın konuşmasıADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Mülteciler ve Yurda Dönenler Ajansı (ARRA) Direktörü Kebede Chane, ülkesinin Afrika'da en fazla mülteciye sahip ikinci ülke olduğunu ve komşularına açık kapı politikasını sürdürdüğünü söyledi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa 'da Afrika Birliği (AfB), Birleşmiş Milletler (BM) ve ARRA ortaklığında Dünya Mülteciler Günü etkinliği düzenlendi.
Mülteci çocukların da sahne performanslarıyla eşlik ettiği etkinlikte konuşan ARRA Direktörü Chane, mültecilerin yüzde 86'sının gelişmekte olan ülkelerde olduğunu hatırlattı."Dünya Mülteciler Günü, Afrika'daki en büyük ikinci mülteci nüfusuna sahip ülkemiz için daha büyük anlam taşıyor." diyen Chane, sınırlı kaynaklarına rağmen Etiyopya'nın mültecilere açık kapı politikasını sürdürdüğünü belirtti.
Etkinlikte söz alan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Etiyopya Temsilcisi Clementine Nkweta - Salamm, uluslararası kamuoyunun sahada Etiyopya'ya daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı.Etiyopya'nın açık kapı politikasına övgüde bulunan Salamm, "Mültecileri korumanın yanı sıra mülteciliğe yol açan sorunlara da çözüm üretmeliyiz." ifadesini kullandı.BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, gönderdiği görüntülü mesajında, tüm dünyaya mülteciler için harekete geçme çağrısında bulundu.Etiyopya, Güney Sudan, Sudan, Somali ve Eritre gibi ülkelerden yaklaşık 900 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor. Afrika'da en çok mülteciye sahip ülke ise 1,2 milyon mülteci ile Uganda.

Politika Mülteci Açık Kapı Uluslararası Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı