Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Etiyopya acil yardım için 1.3 milyar dolar çağrıda bulundu - ADDİS ABABA

Etiyopya acil yardım için 1.3 milyar dolar çağrıda bulundu - ADDİS ABABA

- Katılımcılardan detaylar - Etiyopya ’nın Ulusal Afet Risk Yönetimi Komiseri Mitiku Kassa'nın konuşması - Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Aeneas Chuma'nın konuşması Etiyopya hükümeti ve uluslararası yardım ortakları "2019 yardım eylem planı" kapsamında düzenlenen toplantıda 8 milyon kişinin acil gıdaya ve nakit para desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek $1.314 milyar dolar acil yardım çağrısında bulundu.

Milyar Dolar Uluslararası Eylem Planı Hükümet Yardım Çağrısı 

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı