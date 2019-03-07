Etiyopya acil yardım için 1.3 milyar dolar çağrıda bulundu - ADDİS ABABA
- Katılımcılardan detaylar - Etiyopya ’nın Ulusal Afet Risk Yönetimi Komiseri Mitiku Kassa'nın konuşması - Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Aeneas Chuma'nın konuşması Etiyopya hükümeti ve uluslararası yardım ortakları "2019 yardım eylem planı" kapsamında düzenlenen toplantıda 8 milyon kişinin acil gıdaya ve nakit para desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek $1.314 milyar dolar acil yardım çağrısında bulundu.
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