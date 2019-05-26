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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Eşref Kolçak’ın vefatıyla ilgili ilk açıklama hastaneden geldi

Eşref Kolçak’ın vefatıyla ilgili ilk açıklama hastaneden geldi

Geçilen görüntüler

( BURSA )Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimliği Eşref Kolçak’ın vefatıyla ilgili açıklama yaptı BURSA

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Solunum Yetmezliği Solunum Cihazı 


- Türk sinemasının usta oyuncusu Eşref Kolçak’ın vefat ettiği Gemlik Devlet Hastanesi’nden konuyla ilgili ilk açıklama yapıldı. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada Kolçak’ın çoklu organ ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Eşref Kolçak tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kolçak’ın vefatının ardından ilk açıkla hastaneden geldi. Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, Kolçak’ın ölüm nedenini açıklanarak, “Değerli sinema sanatçımız Eşref Kolçak 24.04.2019 tarihinde genel durum bozukluğu ve pnömoni tanısı ile hastanemiz yoğun bakım ünitesine yatırıldı.18.05.2019 tarihinde hipoksik solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gelişen hasta solunum cihazına bağlandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 26.05.2019 tarihinde saat 16.40'ta hayatını kaybetmiştir” denildi.
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