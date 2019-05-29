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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eşref Kolçak'ın cenaze aracına selfie engeli

Eşref Kolçak'ın cenaze aracına selfie engeli

selfie çekmek isteyen vatandaşlar

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-cenazeden detaylar

( BURSA )- Ünlülerle foto çektirmek için cenazeyi unuttular BURSA

- Ünlü sinema sanatçısı Eşref Kolçak’ın cenazesine çok sayıda ünlü ismin katılması, vatandaşların ünlülerle fotoğraf çektirmek istemesiyle garip bir hale dönüştü. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar cenaze aracının ilerlemesini zorlaştırdı. Cenaze aracı Koçyiğit’le selfie çektirmek isteyenleri bekledi Tabutta selfie çekinen ve fotoğraf karesine girme yarışında olan vatandaşların yanı sıra, ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar cenazede olduklarını unuttu. Görüntülerde, cenaze namazının hemen sonrası, Kolçak’ın cenazesi cenaze aracına konulmuş, yolun açılması bekleniyor. Fakat yol kapalı, aracın ilerlemesi için ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit ile fotoğraf çekinen ve selfie çeken insanlar bekleniyor. Eşref Kolçak, ilginç görüntülerin ardından Gemlik İlçe Mezarlığı'nda eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak'ın yanına defn edildi. (AK-
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