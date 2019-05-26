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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Eşref Kolçak eşinin mezarının üzerine defnedilecek

Eşref Kolçak eşinin mezarının üzerine defnedilecek

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( BURSA )- Sağlığında hazırlattığı mezara gömülecek BURSA

Kanser Tedavisi Cenaze Cenaze Namazı 


- Türk sinemasının usta oyuncusu Eşref Kolçak 2 yıl önce kaybettiği pop sanatçısı oğlu Harun Kolçak’ın cenazesinin ardından eşinin mezarının üzerine yaptırdığı mezara defnedilecek. Usta oyuncu Kolçak, 2017 yılında kanser tedavisi gören oğlu Harun Kolçak’ın ölümünün ardından 9 yıl önce kaybettiği eşi Özcan Kolçak’ın Bursa’nın Gemlik ilçesindeki mezarının üzerine kendisi için mezar yaptırdı. Sağlığında verdiği bir röportajında “Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim” ifadelerini kullanan Kolçak’ın vasiyeti yerine getirilecek. Salı günü ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi beklenen Kolçak, eşi Özcan Kolçak’ın mezarının üzerine gömülecek.
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