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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

Esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Polis Adli Tıp Uyuşturucu Baros Akalan 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi
-Ele geçirilenler

( ADANA )- Zanlının, satacağı esrarın parasını da aldığı kişiye vereceğini söylediği öğrenildi ADANA

- Adana'da 1 kilo 383 gram esrar ile yakalanan zanlı tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Barbaros Mahallesinde torbacı diye tabir edilen zanlıların uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. İddiaya göre, polis ihbar edilen adrese yaptığı baskında Savaş B.'yi (26) 1 kilo 383 gram esrarla yakaladı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete getirilirken yanındaki esrarlara da el konuldu. Zanlının yapılan sorgulamasında esrarı 2 bin liraya başka bir kişiden aldığını 4 bin lira karşılığında satıp parayı da o şahsa vereceğini söylediği öğrenildi. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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