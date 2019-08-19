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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Esrarla yakalanan torbacıyı 'içiciyim' savunması kurtarmadı

Esrarla yakalanan torbacıyı 'içiciyim' savunması kurtarmadı

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Kontrol Adli Tıp Uyuşturucu Akalan Pompalı Tüfek 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi
-Ele geçirilenlerin sergilenmesi

( ADANA ) Esrarla yakalanan torbacıyı "içiciyim" savunması kurtarmadı- Adana'da eve yapılan baskında 731,69 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı- Zanlının ifadesinde, "Ben satıcı değil içiciyim bu da benim 1 aylık esrarım" dediği öğrenildi ADANA

- Adana'da bir eve yapılan baskında 731,69 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı. Zanlının ifadesinde "Ben satıcı değil içiciyim bu da benim 1 aylık esrarım" dediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Merkez Yüreğir ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında Murat K. isimli şahsın evinde yapılan aramada 731,69 gram esrar, 1 pompalı tüfek ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Zanlı gözaltına alınırken, malzemelere el konuldu. Zanlı alınan ifadesinde esrarı satmadığını, içtiğini söyleyerek, "Ben içiciyim bu da benim 1 aylık esrarım" dediği öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Başka bir operasyonda 47 gram esrar ile yakalanan Şahban A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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