Esnaflar sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

-esnafın kedilerle konuşması

-kedilerin bırakılan yiyecekleri yemesi

-röportaj



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’daki bazı esnaflar kış mevsiminin kendisini hissettirdiği bugünlerde, sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalışıyor.Bazı esnaflar kediler için baraka yaparken, bazıları da yiyecek bırakıyor. Elazığ'ın merkezine bağlı Yeni Mahalle'de bazı esnaflar sokak hayvanları için ellerinden gelen imkanları kullanmaya çalışıyor. Esnaflardan bazıları iş yerlerinin arka bahçelerine hayvanlar için barınacak yer yaparken, bazıları da sokak arasında belirli köşelere korunacak yer yapıp, yiyecek bırakıyor. Hayvanlarla 4 yıldır yoğun bir şekilde uğraştığını belirten esnaflardan Tarık Albayrak,kızının eve kedi getirmesiyle hayvanlara olan duyarlılığının daha da arttığını söyledi.



Kendisinin bir birey olarak bakmasının yeterli olmayacağına değinen Albayrak," Bizim toplumsal bir meselemizdir. İnsanların hayvanlara karşı daha duyarlı olması gerekli. Hayvanlar Allah’ın sesiz kullarıdır. Bunu sadece kedi köpek olarak düşünmüyorum. Allah’ın yarattığı tüm hayvanlara karşı duyarlı olmamız lazım. Bu bizim sorumluluğumuz. İnsanlar olarak nasıl acıkıyor ve susuyorsak. Hayvanlarında acıkıp susadığını ve onlarında bir can taşıdığını bilmemiz lazım. Onlara merhamet etmemiz lazım. Elimizden geldikçe hayvanları sahiplenelim eğer ona imkanımız yoksa hayvanları aç susuz bırakmayalım” dedi.

Yaklaşık 10-15 tane sahipsiz hayvana bakmaya çalıştığını aktaran esnaflardan Bedri Yaman ise, “Esnaf komşularımız biz ve vatandaşlar gördükleri zaman buraya yiyecek bırakıyorlar. Bu kış hayvanlara sahip çıkarak geçireceğiz. Geceleri yaptığımız kutuların içerisine girip burada barınıyorlar. İsterim ki her vatandaşımız elinden geldikçe hayvanları yardım etsinler. Biz elimizden geldikçe bu hayvanlara bakacağız” diye konuştu.



