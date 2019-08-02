Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Esnaflar arasında silahlı kavga: 2 yaralı - KİLİS

Esnaflar arasında silahlı kavga: 2 yaralı - KİLİS

- Esnaflar arasında silahlı kavga - 2 yaralı - Olay yerinden detay görüntü Kilis 'te esnaflar arasında silahlı kavga: 2 yaralıKİLİS (AA) - Kilis 'te esnaflar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bilal - i Habeş Mahallesi Şorhabil Caddesi'nde fırıncılık yapan M.A. ve M.A. kardeşler, aynı caddede esnaflık yapan B.D. ve B.D. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bakkal işleten B.D. ve B.D. kardeşler ayaklarından yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis Silahlı Kavga Akalan Güvenlik Önlemi 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı