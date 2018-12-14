Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Eskişehir’i saran beyaz örtü havadan görüntülendi

Eskişehir’i saran beyaz örtü havadan görüntülendi

Karla kaplı alanlarda drone görüntüleri

( ESKİŞEHİR -ÖZEL) - Eskişehir’de kartpostallık kar manzaraları ESKİŞEHİR

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Kar Manzaraları Yağan Kar Yağışı 


- Eskişehir dün gece başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri tamamen beyaza bürüdü. Eskişehir’de hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte kar yağışı etkili oldu. Sabaha kadar devam eden kar yağışı, kent merkezini beyazla kapladı. Kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde oluşan bembeyaz örtü, seyir zevki yüksek manzaralar oluşturdu. Yükseklere daha yoğun bir şekilde yağan kar yağışı sonrasında ortaya çıkan kartpostallık orman ve yol görüntüleri, havadan görüntülendi. Eskişehir’i kuşbakışı izleme şansı sunan bin 200 rakımlı Bozdağ’da kar eşsiz güzellikler sundu. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren artacağı, kar yağışının da yerini yağmura bırakacağı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Yurttan Kış ManzaralarıYurttan Kış Manzaraları
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı