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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eskişehir'e uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Eskişehir'e uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Adliyeden detay

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan 

-Şüphelilerin adliyeye getirilişi
-Genel detaylar
-Ele geçirilenlerin sergilenmesi

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında; il dışından kente satış için getirilen uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi ve şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve şehirde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekipleri, şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; 112,11 gram Skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü ele geçirildi. Ayrıca yakalanan 2 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, 3 şüpheliye ise, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından işlem yapıldı. Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
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