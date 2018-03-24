Eskişehir’de silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli yakalandı



- Eskişehir’de Orhan Çelik isimli şahsın evinin önüne aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya bulunan şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Aşinalık Sokakta gece saatlerinde 06 FL 9106 plakalı aracıyla evine gelen Orhan Çelik (43), aracını kaldığı ikametin önüne park etmek için durdu. Bu sırada Irmak S. (28), şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Serap S.’nin iddialara göre erkek arkadaşı olan Çelik’in arabasının kapısını açarak tek kırma av tüfeği ile iki el ateş etti. Ardından Irmak S., olay yerine geldiği araçla kaçtı. Açılan ateşle ağır yaralanan Orhan Çelik ise hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada MOBESE kameraları incelemeye alındı. Kentin giriş ve çıkış noktaları konrol edilerek Irmak S.’nin kaçış güzergahı tespit edildi. Cinayet şüphelisi, Afyon’un Emirdağ ilçesinde olduğu tespit edildi ve ekipler hemen harekete geçti. Emirdağ ilçesine giden ekipler burada Irmak S.’yi yakaladı. Daha sonra sağlık kontrolü için şüpheliyi Eskişehir Devlet Hastanesine getirdi. Yapılan doktor kontolü akabinde Irmak S. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

