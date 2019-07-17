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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eskişehir’de parçalı ay tutulması izleyenleri kendine hayran bıraktı

Eskişehir’de parçalı ay tutulması izleyenleri kendine hayran bıraktı

ay tutulmasından detaylar

Ölümsüz Ay Tutulması Gesi Şahit Irak 

-vatandaş röportajı

( ESKİŞEHİR )- Eskişehir'de ‘Parçalı Ay Tutulması’ manzaraları ESKİŞEHİR

- Türkiye’den rahatlıkla takip edilebilen ‘parçalı ay tutulması’ güzel görüntüler oluşturdu. Binlerce insan tarafından heyecanla beklenen ay tutulması, 21.43 itibariyle başladı.
Saatler önce başlayan tutulma, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Eskişehir’den de gözlemlendi. Vatandaşlar, 03.18’ kadar sürecek tutulmayı şehrin farklı noktalarından izleme fırsatı buldu. Eskişehir’de zaman zaman bulutlar arasında kaybolsa da uzun süre net bir şekilde izlenebilen tutulmayı video ve fotoğraflarla kaydeden vatandaşlar, bu dakikaları ölümsüzleştirmeye çalıştı. Ayın tutulması ise farklı enstantaneler arasında eşsiz manzaralar oluşturdu. Tam tutulmanın 00.31’de gerçekleşeceği tutulma, 03.18’de sona erecek. Tutulmayı izlemeye gelen vatandaşlar da, bu anları cep telefonları ile kaydettiklerini dile getirdi. Daha önce de pek çok tutulmaya şahit olduklarını anlatan vatandaşlar, bu eşsiz anları kaçırmamak için aile bireyleri ile dışarıya çıktıklarını ifade etti.
Tutulması sırasında Ay'ın yüzde 65'inin Dünya'nın gölgesi içerisinde kalması bekleniyor.
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