Eskişehir'de bayramlaşma töreni

-Vali Çakacak'ın bayramlaşması

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( ESKİŞEHİR )- Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak:"Bayramlar gönül alma günleridir" ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de Ramazan Bayramı sebebiyle bayramlaşma töreni düzenlendi.

Öğretmenevinde gerçekleşen bayramlaşma programına, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgenaral Atilla Gülan, Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, vali yardımcıları, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı.

"Bayramlar bizim için çok özel, çok müstesna günlerdir" Gerçekleşen törende konuşma yapan Vali Çakacak, Ramazan Bayramı’na ülke olarak huzur, birlik ve beraberlik içerisinde erişmenin huzurunu, mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, “Bolluğun bereketin sevginin, saygının, yardımlaşmanın çok güzel örneklerinin gösterildiği güzel bir Ramazan-ı Şerif ayını geride bıraktık. Cenab-ı Allah’tan bir daha nice güzel ramazanlara millet olarak, ülke olarak, birlik, beraberlik ve huzur içinde erişmeyi nasip etsin diyoruz. Bayramlar bizim için çok özel, çok müstesna günlerdir. Çünkü birlik, beraberlik, sevgi, saygı hoşgörü, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı ve bunun çok güzel örneklerinin gösterildiği çok özel günlerimiz bayramlar. Ramazan Bayramımız dini bayramımızdır. Dini bayramlarımızı hem inancımızla, hem kültürümüzle birleştirmiş bir milletiz. Bayram namazından sonra başta anne-babamız olmak üzere büyüklerimizle, aile bireylerimizle, akrabalarımızla, komşularımızla bayramlaşırız. Yaşlılarımızı ziyaret ederiz, hastalarımızı ziyaret ederiz, şehit ailelerimizi ziyaret ederiz, gazilerimizi ziyaret ederiz, onların gönüllerini alırız” şeklinde konuştu.

"Bayramlar gönül alma günleridir" Bayramların gönül alma günleri olduğunu ifade eden Vali Çakacak, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bizler bayramları fırsat bilip gönüller yapmak durumundayız. Birbirimize olan saygımızı sevgimizi dayanışmamızı, kardeşliğimizi göstermenin güzel günleridir, özel günleridir bayramlar. Bayramları fırsat bilerek, kardeşliğin, birlik beraberliğin, dostluğun pekişmesine vesile olacak bu güzel hasletleri ne kadar çok yaşarsak, gelecek kuşaklara aktarırsak, bayramlarda yaşadığımız bu güzel özellikleri bayramlar dışında da yaşarsak, toplumsal huzura, toplumsal barışa en büyük katkıyı yapmış oluruz. Belki bayramların bizlere verdiği en güzel şey budur. Bayramda sahip olduğumuz bu hoşgörüyü, sevgi, saygı, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma duygularımızı bayramlardan sonra da yaşayabilirse aslında sadece kendimiz için değil, toplumuzu için, milletimiz için çok büyük hizmetler yağmış oluruz.” (BRK-

