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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Eskişehir'de 300 bin TL'lik zehir piyasaya sürülmeden ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de 300 bin TL'lik zehir piyasaya sürülmeden ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı

Şüpheli şahsın adliyeye getirilmesinden görüntüler

Uyuşturucuyla Mücadele Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 14 bin içimlik ve piyasa değeri 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKO) ekiplerince, il dışından Eskişehir'e uyuşturucu madde getiren şahısların yakalanması ve uyuşturucu maddelerin kentte piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi amacıyla yapılan operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada ise, 746 gram esrar, 516 gram plaka esrar, 322 adet lyrica (Sentetik ecza), 1,65 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca ele geçirilen uyuşturucu maddelerin perakende piyasa değerinin ise yaklaşık 300 bin TL olduğu ve yaklaşık 14 bin içimliğe karşılık gelen zahir olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 4 şüpheli şahıs hakkında ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticaretinden işlem yapılan 1 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
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