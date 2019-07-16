Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Eskişehir’de 15 Temmuz programı

Eskişehir’de 15 Temmuz programı

Alandan ve vatandaşlardan detaylar

İşgal Girişimi Kahraman Polis Yıldızlı Darbe Girişimi Ay Yıldız 

-Programdan detaylar
-Kuranı kerim tilaveti
-duaların edilmesi
-Valinin konuşması
-detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen programa binlerce vatandaş katıldı.
Eskişehir Valiliği tarafından Valilik Meydanında 15 Temmuz kapsamında program düzenlendi.
Burada saatler öncesinden bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratta bulunarak darbe girişimde hayatını kaybedenler için okunan Kur’an-ı Kerim’e eşlik etti. Meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlara 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları hatırlatan görseller izletildi. Vatandaşlar, kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da düzenlenen konuşmasını da canlı olarak takip etti. Burada vatandaşlara seslenen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eli ile darbe girişimi adı altında sinsi, planlı ve kanlı bir işgal girişimine maruz kaldık. Tarihimizin en büyük ihanetlerinden birisine şahitlik ettiğimiz 15 Temmuz gecesini, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demokrasimiz, milli irademiz ve bağımsızlığımız için sokaklara, meydanlara, havalimanlarına çıkan aziz milletimiz kanunsuz emre uymayan silahlı kuvvetlerimizin şerefli personeli ile kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamız ile birlikte şanlı bir diriliş destanına çevirdi. Bizler, bu gece o menfur girişimin 3. yılında ay yıldızlı bayraklarımız ve her görüşten insanımız ile birlikte ve beraberlik ruhu içerisinde meydanları doldurarak darbenin arkasındaki hain odaklara en anlamlı cevabı bir kez daha vermiş oluyoruz" dedi.
Programa, Vali Özdemir Çakacak, Garnizon Komutan Vekili Korgeneral Mehmet Özlü, Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Metin Nurullah Sazak, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İl Müftüsü Bekir Gerek ve binlerce vatandaş katıldı.
Program öncesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından hazırlanan 10 bin adet "15 Temmuz darbe girişimi ve milletin zaferi" isimli el broşürü ile 6 bin 500 Türk bayrağı dağıtıldı. Programda son olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sanatçılar Mithat Körler ile İsmail Altunsaray konser verdi.
İlgili Foto Galeriler
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı