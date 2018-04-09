Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Eski Milletvekili Öner için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi - ANKARA

Eski Milletvekili Öner için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi - ANKARA

- Tören alanında toplanan protokol - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelmesi ve vefat eden eski CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in yakınlarına taziyelerini bildirmesi - Öner'in naaşının tören alanına getirilmesi - Öner'in eşi Saadet Öner'in törende kısa bir konuşma yapması - Törenin sonunda Öner'in ailesinin taziyeleri kabul etmesiTBMM (AA) - Vefat eden eski CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner (70) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Öner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile çok sayıda eski ve yeni milletvekili katıldı.
Öner'in eşi Saadet Öner, törende kısa bir konuşma yaptı. Okunan duanın ardından Öner'in cenazesi ambulansa konuldu.Törenin sonunda Öner'in ailesi taziyeleri kabul etti.Öner'in cenazesi, Kocatepe Cami'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ÖzgeçmişiKayseri'de 10 Temmuz 1948'de doğan Ali Haydar Öner, kaymakamlık görevinin yanı sıra valilik ve belediye başkanlığı yaptı.CHP'den 24. Dönem Isparta Milletvekili seçilen Öner, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Belediye Başkanlığı Sparta Kaymakamlık Cenaze Namazı Milletvekili 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
Sinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflarSinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflar
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede BuluştuKılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede Buluştu
CHP Ankara Kadın Kolları Kongresinde GerginlikCHP Ankara Kadın Kolları Kongresinde Gerginlik
Bayırbucak Türkmenlerine YardımBayırbucak Türkmenlerine Yardım
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı