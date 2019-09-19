Eski köy korucusu evinde ölü bulundu

-OLAY YERİNDE KONUŞAN MAHALLE MUHTARI GÜNAL KAZANÇ'IN KONUŞMASI



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 79 yaşındaki eski köy korucusu, tek başına yaşadığı evinin bahçesinde ölü bulundu. Hacısungur Mahallesi’nde yaşayan Halil Güneş'ten bir süredir haber alamayan komşuları ve yakınları durumdan şüphelenip evine baktı. Yakınları,eski köy korucusu Güneş'i evinin bahçesinde hareketsiz vaziyette bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından cenaze olay yerinden kaldırıldı. Halil Güneş’in acı haberine mahalle sakinleri olarak büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Hacısungur Mahallesi Muhtarı Günal Kazanç, “Halil amcamızın vefatına mahalle halkı olarak büyük üzüntü duyduk. Böyle bir şey beklemiyorduk. Köye geçmiş zamanlarda çok hizmetleri olmuştu. Yaklaşık 15 yıl bekçilik yaptı ve sevilen birisiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” diye konuştu.



