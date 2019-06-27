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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev’in Dokunulmazlığı Kaldırıldı

- Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev’in Dokunulmazlığı Kaldırıldı

Atambayev

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-detay

( BİŞKEK ) - Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev’in dokunulmazlığı kaldırıldı BİŞKEK

- Kırgızistan Meclisi, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in dokunulmazlığını kaldırdı. 2011-2017 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan ve hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Meclis, Başsavcılığın eski cumhurbaşkanının dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yaptığı başvuruyu oylamak için Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un başkanlığında toplandı. Kırgızistan Meclisinde yapılan oylamada 3 "hayır" oyuna karşılık 103 "evet" oyu verildi.
Geçtiğimiz hafta Kırgızistan meclisinde eski cumhurbaşkanının dokunulmazlığının kaldırılması için özel bir komisyon kurulmuştu. Komisyon çalışmaları sonucunda eski cumhurbaşkanının 5 suçtan yargılanması kararı verildi.
Raporda, Atambayev hakkında kömür alım ihalesi, arazi satın alımı ve tarım arazisinin yapılaşmaya açılma konularında suçlamalar, suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılması, Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu sırasında Çinli TBEA şirketinin çıkarları için lobi yapılması, tarih müzesi binasının modernizasyonu suçlamaları bulunuyordu.
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