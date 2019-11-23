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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

cenazeden görüntü

Hastane General Cenaze 

-çelenklerden görüntü
-Ali Koç'un görüntüsü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlanıyor. Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eşi Filiz Büyükanıt’ın hayatını kaybetmesinden 4 gün sonra hayata gözlerini yuman Büyükanıt için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.
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