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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı - AYDIN

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı - AYDIN

- Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı - Söke Devlet Hastanesi - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ı taşıyan ambulansın gidişiEski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı - Aydın 'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan Büyükanıt, Söke Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı - Büyükanıt'ın buradaki tedavisinin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edileceği öğrenildiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Kuşadası'ndaki yazlığında rahatsızlanan Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada acil serviste tedavi altına alınan Büyükanıt'ın, ambulans uçakla Adnan Menderes Havalimanından, İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.

Acil Servis Hastane Ambulans Uçak General 

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