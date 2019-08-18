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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Eski eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü

Eski eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü

Olayın yaşandığı iş yeri

Fabrika Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Özel Güvenlik Görevlisi Polis Ekipleri 

-Olay Yeri İnceleme Ekipleri
-Detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de, 10 yaşındaki kızının gözü önünde tartıştığı eski eşini boğazından defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Menderes Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan F.V. (43), bir restoranda 10 yaşındaki kızının gözü önünde tartıştığı eski eşi Emine Bulut'u (38) ekmek bıçağı ile 3 defa boğazından bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İş yeri sahibi ise durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Emine Bulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sinir krizi geçiren 10 yaşındaki kızı ise hastaneye götürüldü. Olay yerinden kaçan F.V, ise bir süre sonra Bahşılı ilçesinde polis tarafından gözaltına alınıp Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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