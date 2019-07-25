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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen kadın defnedildi

Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen kadın defnedildi

- Cenazeden görüntü

Polis Cenaze Cenaze Namazı Polis Ekipleri 

-- Detaylar
-- Hayatını kaybeden kadının fotoğrafı
-- ARŞİV

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde eski eşi tarafından sokak ortasında silahla öldürülen 46 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın toprağa verildi.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Şehmuz Ersait (55) isimli şahıs, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşi Nuray Anar (46)’ı evinden işine gitmek için sokağa çıktığı sırada silahla 5-6 el ateş ederek öldürdü. Eski eşini öldüren şahıs silahı başına dayayarak intihar etti. Olayın sonrası polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Ersait ve Anar’ın cenazeleri Derince Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede işlemleri tamamlanan 2 çocuk annesi Anar’ın naaşı, Derince Merkez Camii’inde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince 17 Ağustos mezarlığına defnedildi.
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