Eski bir gelenek ‘mahalle maçları’ Pamukkale’de devam ediyor

-Kura çekiminden detaylar

-Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in konuşması

-Hüseyin Gürlesin'in çocuklar ile top oynaması



- - Pamukkale’de 7. Futbol Şöleni İlkbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası nisanda başlıyor DENİZLİ



- Pamukkale Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği organizasyonlardan olan ‘Pamukkale’de Futbol Şöleni’nin yedincisi ‘İlkbahar 2018’ adıyla yapılacak. Mahalleler arasında kaynaşmayı amaçlayan turnuvanın kura çekimi yapıldı. Pamukkale Belediyesi’nin ilkini 2015 yılında düzenlediği futbol şölenlerinin yedincisi için geri sayım devam ediyor. Mahalleler arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla yapılan ve geleneksel hale gelen Pamukkale’de Futbol Şöleni’nin yedincisi nisan ayında başlıyor. Pamukkale’de 7. Futbol Şöleni İlkbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası adıyla yapılacak olan bu önemli turnuvaya Pamukkale ilçe sınırları içinde yer alan mahallelerden 2’şer takım katılabiliyor. Yılda iki kez yapılan bu etkinliğe katılmak isteyenler 5-22 Mart tarihleri arasında başvurularını yaptı. Turnuvaya 31 mahalleden 44 takım katıldı.

Turnuvanın kura çekimi ise Pamukkale Belediyesi tarafından yaptırılan Zümrüt Mahallesi halı sahasında Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Başkan Yardımcısı Türkay Gözlükaya, mahalle muhtarları ve takım temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. “Centilmence geçmesini dilerim” Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Mahalleler arasında kaynaşmayı sağlamak ve gençlerin spor yapmasına imkan tanımak için 2015 yılında ilkini yaptığımız futbol şölenimizin yedincisine ulaştık. Bu turnuva önemli. 31 mahalleden 44 takımın katılması da önemli. 18 mahallemizden birer takım, 13 mahallemizden de ikişer takım katılıyor. Sporun ve sporcunun yanındayız. Niçin? Bu yapılan halı sahaların kullanılması gerekiyor. Bir de mahalleler arasında tatlı bir rekabet oluşuyor. Spor yaparak insanımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir halde olmasını istiyoruz. Bundan dolayı geleneksel hale getirdiğimiz turnuvaların devam etmesi taraftarıyız. Turnuva boyunca takımlarımızın centilmenliği ön planda tutmasını temenni ediyorum. Bu bir oyun ve sonunda bir kazanan olacak. Bunu unutmadan davranılmalı. Bu konuda birlikte mesai yaptığımız çok değerli muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu turnuvamızın finalini 4-5-6 Mayıs tarihleri arasında yapmayı planlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından kura çekimi yapılırken, Başkan Gürlesin ayrıca çocuklar ile bir süre de halı sahada top oynadı.

