Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Eski belediye başkanı 1 kişiyi vurdu, 2 akrabasını rehin aldı

Eski belediye başkanı 1 kişiyi vurdu, 2 akrabasını rehin aldı

Özel harekat polislerinin ayrılması

Acil Servis Belediye Başkanı 112 Acil Servis Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri 

-Eski belediye başkanının evinden detaylar
-Olayın işlendiği bölgeden detay
-Kaymakamlıktan detaylar
-Geniş detay görüntüler
-Eski Belediye Başkanının fotoğrafı

( ORDU )- Ordu’nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı Orhan Aktaş, muhasebecisini vurdu, eşi ve akrabasını rehin aldı- İlçe Kaymakamı Necdet Uçar’ın ikna çabaları sonrası eski başkan teslim olarak emniyete götürüldü ORDU

- Ordu’nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı, şirketinde çalışan muhasebeciyi silahla yaraladı, akrabalarından 2 kişiyi de rehin aldı. İlçe kaymakamı tarafından ikna edilen eski başkan gözaltına alındı. Olay, ilçeye bağlı Başköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2009-2014 yılları arasında Kabadüz Belediye Başkanı olarak görev yapan Orhan Aktaş, kendisine ait şirketinde çalışan muhasebecisi Tayfur isimli kişiyi silahla bacağından yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden eski başkan Aktaş, eşi ve bir akrabasını rehin alarak, polis ekiplerinin eve girmesine izin vermedi. Bunun üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, müzakereci polisler ve özel harekat polisleri sevk edildi. Kaymakam ikna etti Olay yerine gelen Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, eski belediye başkanı Orhan Aktaş ile bir süre görüşerek, ikna etmeye çalıştı. Kaymakam Uçar’ın ikna çabaları sonrası eski başkan Aktaş teslim olarak emniyete götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Aktaş’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bacağından yaralanan Tayfur isimli muhasebeci ise Ordu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı