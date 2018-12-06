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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Karabük'te - KARABÜK

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Karabük'te - KARABÜK

- Ahmet Davutoğlu'nun karşılanması - Ahmet Davutoğlu'nun şeref defterini imzalaması - Ahmet Davutoğlu'nun konuşması - Ahmet Davutoğlu'nun gitmesiEski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Karabük 'te - Çeşitli etkinliklere katılmak üzere kente gelen eski başbakanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Valiliği ziyaret ettiKARABÜK (AA) - Eski başbakanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, çeşitli etkinliklere katılmak için geldiği Karabük 'te, Valiliği ziyaret etti.Valilik girişinde, Karabük Valisi Fuat Gürel ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Davutoğlu, şeref defterini imzaladı.Daha sonra valilik makamına geçen Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin kalkınma ve çağdaşlaşmasında öncü rol oynayan Karabük 'e daha önce de birkaç defa geldiğini, kentte akrabalarının bulunduğunu söyledi.

Karabük 'ün çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Davutoğlu, " Karabük , Safranbolu ile çok güzel bir ikili oluşturuyor. Bir tarafta sanayi kenti; diğer tarafta da sadece Türkiye'de değil, dünyada da ev mimarisinin en güzel sergilendiği geleneksel bir kültür şehrimiz olarak Safranbolu... Birlikte aslında gelenek ile modernleşmenin, kalkınma ile sürdürülebilir kültür anlayışının çok güzel örneğini teşkil ediyor burası." diye konuştu.
Karabük 'te Türkiye'nin her yöresinden insanların olduğuna, kentin göç aldığına işaret eden Davutoğlu, böylesine göz bebeği bir kente gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Kentteki bazı şehit ailelerini de ziyaret eden Davutoğlu, Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen "Bilgi, Bilinç ve Ahlak" konulu programa katılacak.Ziyaretlerinde Davutoğlu'na, eşi Sare Davutoğlu da eşlik etti.

Başbakan Şehit Mimari Şehit Aileleri 

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