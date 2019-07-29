Eski bakan Işılay Saygın'a Buca Belediyesi’nde son görev

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( İZMİR )- İlk kadın bakanlardan Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlanıyor İZMİR



- İzmir'de, hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın bakanlarından ve eski Buca Belediye Başkanı Işılay Saygın için belediye binası önünde tören düzenlendi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve belediye personeli Saygın’ı karanfillerle uğurladı. Hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın Çevre Bakanı ve ilk kadın Turizm Bakanı Işılay Saygın (72) son yolculuğuna uğurlandı. Saygın için ilk olarak İzmir Valiliği tarafından hazırlanan resmi törenin ardından 1973-1980 yılları arasında başkan olarak önemli hizmetlerde bulunduğu Buca Belediyesinde özel bir tören düzenlendi.

Buca’nın sembol isimlerinden olan Işılay Saygın’ın naaşı, Buca Belediyesi hizmet binası önüne getirildi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve belediye personelince karşılanan cenaze aracına kırmızı karanfiller bırakılarak dualar okundu. Saygın’ın naaşı, Buca sokaklarından geçerek öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Muradiye Camisi’ne götürüldü. Saygın için yapılan törenin ardından Başkan Kılıç, şöyle konuştu: "Bugün başta Bucamız olmak üzere Türkiye için çok önemli bir kişiyi, ülkemizin siyasi tarihinde önemli görevler almış bir bürokratı, okuttuğu, annelik yaptığı binlerce çocuğun annesini; sayın büyüğümüz Işılay Saygın hanımefendiyi sonsuzluğa uğurluyoruz. Buca ve Buca Belediyesinin sayın bakanımız için ayrı bir yeri olmuştur. Biz de o sevdayla Buca için çalışmaya devam edeceğiz. Işılay Saygın başarılarıyla, arkasında bıraktığı birbirinden değerli evlatlarıyla, verdiği kadın mücadelesiyle Türkiye ve Buca tarihine adını ‘ışıl ışıl’ harflerle yazdırmıştır. Kendisinin aziz hatırasının önünde saygıyla eğiliyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun, yıldızlar içinde uyusun." Geçtiğimiz günlerde solunum yetmezliği nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Saygın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Işılay Saygın Kimdir? İzmir’de doğan Işılay Saygın, 1973-1980 yıllarında Buca Belediye Başkanlığı yaptı. 12 Eylül askeri darbesiyle görevden ayrılan Saygın, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 yıllarındaki seçimleri kazanarak beş dönem İzmir Milletvekilliği yaptı. Saygın, Tansu Çillerin başbakan olduğu 52. hükümette 23 Şubat - 6 Mart 1996 tarihlerinde ilk kadın Çevre Bakanı olarak görev aldı. Mesut Yılmazın başbakanlık yaptığı 53. hükümette de 6 Mart - 28 Haziran 1996 yıllarında ilk kadın Turizm Bakanı olarak görev yaptı. Saygın, 51., 52., 54. ve 55. hükümetlerde de devlet bakanı olarak görev aldı.

