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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Esir kadınlar için bileklerini eşarpla bağladılar

Esir kadınlar için bileklerini eşarpla bağladılar

Meydandan detaylar

Özgürlük Hapishane Alabalık Sivil Toplum İşkenceler 

-Bildiri okuyan kalabalık detay
-Katılımcılar detay
-Dua edilirken detay
-Bileklerini eşarpla bağlayanlar
-Sevilay Tüfekçi röportaj

( KAHRAMANMARAŞ ) - Kahramanmaraş'ta STK'lar Suriye'de esir tutulan kadın ve çocuklar için bildiri yayınladı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşları, bir araya gelerek Suriye'de esir tutulan kadın ve çocukların serbest bırakılmasını istedi. Demokrasi Meydanı'nda toplanan kadınlar bileklerini eşarp ile bağlayarak, kadınların esaretine dikkat çekti. Sivil toplum kuruluşları adına bildiriyi okuyan Sevilay Tüfekçi, "Bugün 8 Mart 2019 Dünya Kadınlar Günü'nde bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede meydanlardayız. Bugün dünyanın dört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlardayız. Buradan Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyoruz. Biliyoruz ki, mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan yok" ifadelerine yer verdi. Sevilay Tüfekçi, şöyle devam etti: "Bugünkü basın bildirimizin içeriği, Suriye'de esir tutulan 7 bin kadın ve çocuğun serbest bırakılması amacıyla Suriye'deki rejime ve onu destekleyen ülkelere, dünyada kadın ve çocukların haklarını savunan kuruluşlara bir bildiri niteliğindeydi. Kadın ve çocukların ayrı bir statüye tabi tutulmaları, uğramış oldukları tecavüz ve işkencelerin son bulması ve serbest bırakılmalarıydı. İnşallah sesimiz 81 ilden ve Kahramanmaraş'tan tüm dünyaya duyurulur ve kadın, çocuklara yapılan bu işkenceler, tecavüzler son bulur." Bildirinin okunmasının ardından dua edildi.
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