Esinlendiği annesi gibi koruyucu aile oldu - KIRKLARELİ
- Çocuklardan genel ve detay görüntüler - Koruyucu anne Ayşe Ağır'ın konuşması ile anne Fatma Erbay'ın konuşmasıKorunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - Esinlendiği annesi gibi koruyucu aile oldu - Kırklareli 'nde annesinden esinlenen Ayşe Ağır, eşiyle üç yıldır iki genç kızın koruyucu aileliğini yapıyor - Ağır: "İmkanı olan herkes bu çocuklara evlerini açmalı. Devletimiz zaten bu çocukların her şeyini karşılıyor, sadece manevi anlamda sevgi sunamıyor. O sevgi de aile içerisinde"KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli 'nde yaşayan Ayşe Ağır ve eşi Ahmet Ağır, üç yıldır iki genç kızın koruyucu aileliğini yapıyor.Annesi Fatma Erbay'ın 3 yıl koruyucu ailelik yapmasını kendisine örnek alan 35 yaşındaki Ayşe Ağır, evlendikten sonra koruyucu aile olmak istedi. Ağır'ı eşi Ahmet Ağır da bu konuda destekledi.Ağır çifti, koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Politikalar Kırklareli İl Müdürlüğüne başvurdu. Başvuruları uygun görülen Ağır çiftine, 15 ile 16 yaşlarında iki kız kardeşe koruyucu aile olması için onay çıktı. Ayşe Ağır, kız kardeşlere 3 yıldır hem anne hem abla hem de bir arkadaş gibi "koruyucu annelik" yapıyor.Ağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imkanı olan herkesin koruyucu aile olması önerisinde bulundu.Koruyucu aile olmanın farklı bir duygu olduğunu belirten Ağır, annesinin de bir kız çocuğuna 3 yıl koruyucu ailelik yaptığını ifade etti. Annesini kendisine örnek aldığını aktaran Ağır, şunları anlattı:"Aile sevgisi ayrı bir şey. İmkanı olan herkes bu çocuklara evlerini açmalı. Devletimiz zaten bu çocukların her şeyini karşılıyor, sadece manevi anlamda sevgi sunamıyor. O sevgi de aile içerisinde. Çocuklarımızın o huzuru almaları lazım. Aile içindeki şefkat ve sıcaklık çok farklı oluyor. Çocuklar maddi açıdan hiçbir şeye muhtaç değiller. Onların önüne dünyaları ser, hiçbir şey yapmaz çünkü onlara devlet her şeylerini vermiş. Ama sen onların saçını okşa sabah okula giderken kızların saçlarını bile örmek onlar için en büyük mutluluk. Onlar o sevgiye muhtaç kalıyorlar." - "Biz artık kocaman bir aileyiz"Kendisinin de iki kız çocuğu olduğunu aktaran Ağır, kendi çocuklarından çok koruyucu aile olduğu kız çocuklarıyla ilgilendiğini vurguladı.Bu duygunun çok farklı olduğunu belirten Ağır, "Bazı arkadaşlar 'Evde 4 çocuğun var zor olmuyor mu?' diyorlar. Tabii ki zorlukları var ama o duyguyu tattıktan sonra zor gelmiyor. Her şeyin üstesinden gelmeye çalışıyoruz." dedi. İki kız çocuğu ile anne, abla hatta bir arkadaş gibi zaman geçirdiklerini kaydeden Ağır, şöyle devam etti:"Artık aramızda yabancılık yok. Biz artık kocaman bir aileyiz. Kendi çocuklarım neyse onlar da odur. Aramızda o resmiyet yok. Onlar beni anneleri gibi görür. Çocuklar ile ayrılmak hiç istemiyoruz. Reşit olduklarında, evden ayrılabilirler ama biz ayrılmayı hiçbir zaman düşünmüyoruz."Çocukların eğitimleri içinde ellerinden geleni yaptığını dile getiren Ağır, kendi çocukları için ne temenni ediyorsa iki kız çocuğu içinde o temennilerde bulunduğunu kaydetti. Ağır, kızlarla oturup yemek yerken zaman zaman duygulandığını da anlattı.Anne Fatma Erbay ise kızının kendisini örnek alarak koruyucu aile olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.
Erbay, gelininin de koruyucu aile olmak için başvuruda bulunacağını ifade etti.