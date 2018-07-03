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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Eşinin suratına tuz ruhu fırlattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - BURSA

Eşinin suratına tuz ruhu fırlattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - BURSA

- Eşinin suratına tuz ruhu fırlatan adamın emniyet ekipleri tarafından sağlık kontrolü için hastaneye getirilişi Bursa 'da tuz ruhuyla saldırı iddiası - İnegöl ilçesinde uzaklaştırma cezası bulunan ve evine girmesine izin vermeyen karısının yüzüne tuz ruhu atan şüpheli tutuklandıBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eşinin yüzüne tuz ruhu attığı iddia edilen kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 3 ay uzaklaştırma cezası verilen Emir K. (64) evine girmek istedi.Emir K. kendisini içeri almayan eşi Esma K'nin (60) yüzüne tuz ruhu attı. Gözünden yaralanan Esma K. kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Esma K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan Emir K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastane Uzaklaştırma Cezası Tuz Ruhu Saldırı Trol 

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