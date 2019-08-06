Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Eşinin cansız bedenini arabada gezdiren kocanın iddianamesi tamamlandı

Eşinin cansız bedenini arabada gezdiren kocanın iddianamesi tamamlandı

Arşiv

( İSTANBUL )- Ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıla kadar hapis istemi- "Maktül öldürülmeden yaklaşık 15 dakika önce 155’ten yardım istemiş" İSTANBUL

Alışveriş Polis Merkezi Ruhsatsız Silah İhbar Hattı Alışveriş Merkezi 


- Boşanma aşamasında olduğu eşini 2 el ateş ederek öldüren ve cesedini arabasında gezdiren Eren Erdoğan(23) hakkındaki iddianame tamamlandı. Erdoğan’ın ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Bahçelievler’de boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Erdoğan’ı (22) 2 el ateş ederek öldüren Eren Erdoğan (23) hakkındaki iddianame tamamlandı. 155’ten yardım istemiş Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Bahçelievler’de 16 Mart 2019’da gerçekleşen olay anlatıldı. İddianamede Fatma ile Eren Erdoğan’ın evli oldukları ancak devam eden bir boşanma davalarının olduğu açıklandı. Olay günü Eren ile Fatma Erdoğan’ın bir alışveriş merkezinde buluştuklarının aktarıldığı iddianamede, maktülün 155 polis ihbar hattı merkezini arayarak “Benim şu an davalık olduğum eşim beni esir tutuyor, şu an araca kilitledi” şeklinde ihbarda bulunduğu da anlatıldı. Maktül polis ihbar hattını aradıktan yaklaşık 15 dakika sonra öldürülmüş Polis ihbar hattı ile yapılan görüşmeden yaklaşık 15 dakika sonra Eren Erdoğan’ın Fatma Erdoğan’ı tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdüğünün anlatıldığı iddianamede, maktül ile sanığın olay anında Bahçelievler Yenibosna civarında oldukları, olaydan sonra sanığın maktül arabadayken Başakşehir istikametinde devam ettiği ve burada maktüle ait telefonu attığı belirtildi. Silahın ateş aldığını söyledi İddianamede ifadesine yer verilen Eren Erdoğan olay günü maktül ile buluştuğunu ve sinemaya gittiğini, ardından oradan ayrılıp başka bir alışveriş merkezine giderken aralarında tartışma çıktığını ve maktülü korkutmak için silahı çıkardığını söyledi.

Silahın ateş aldığını söyleyen Erdoğan, birlikte bulundukları süre zarfında maktülün polis ihbar hattını aramadığını ve 122’ye en hızlı şekilde ulaşmak için polis merkezine gittiğini iddia etti. Ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıla kadar hapis istemi İddianamede Eren Erdoğan’ın ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ 10 yıla kadar, ‘ruhsatsız silah ya da mermi taşıma’ suçundan ise 3 yıla kadar hapsi istendi. Eren Erdoğan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. (ÖFA
İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı