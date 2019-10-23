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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eşini öldürüp kayıp başvurusunda bulunmuş (2) - KAYSERİ

Eşini öldürüp kayıp başvurusunda bulunmuş (2) - KAYSERİ

- Zanlının olay yerine götürülüp inceleme yapılması - İnceleme yapılan araziEşini öldürüp kayıp başvurusunda bulunmuş - Kayseri 'de yaklaşık 1,5 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan, ardından da arazide kafatası ve kemiklerine ulaşılan kadının, eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi - Zanlının, öldürdükten sonra cesedini yaktığı eşinin bulunması için televizyon programına katıldığı ortaya çıktıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de yaklaşık 1,5 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının eşi tarafından öldürüldüğü tespit edildi.Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1,5 yıl önce O.Y'nin (59) psikolojik sorunları bulunan 3 çocuk annesi eşi Fatma Birgül Y'nin (54) kaybolduğunu bildirmesi üzerine çalışma başlattı.Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu, Ahi Evran Mahallesi yakınlarındaki arazide insan kafatası ve kemikleri bulundu. Yapılan DNA testi ve incelemelerde, kemiklerin Fatma Birgül Y'ye ait olduğu ve kadının öldürüldükten sonra yakıldığı tespit edildi.Cesedin bulunmasından yaklaşık bir yıl sonra televizyon programına çıkarak öldürüldüğü tespit edilen eşinin halen bulunmadığını iddia eden O.Y'nin hareketlerinden ve ifadelerinden şüphelenen polis, çalışmalarını bu yönde sürdürdü.Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, tanık ifadeleri ve teknik takip sonucu O.Y'nin alkol bağımlısı olduğunu ve aile fertleriyle sık sık kavga ettiğini belirledi.Gözaltına alınan O.Y'nin, emniyetteki sorgusunda, "eşini arazide öldürdüğünü, delilleri yok etmek için de cesedini yakarak başında beklediğini, daha sonra da evine giderek orucunu açtığını" söylediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Televizyon Polis Psikoloji Alkol Bağımlısı Televizyon Programı 

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