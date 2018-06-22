Eşini döner bıçağı ile yaralayan sanık kendisi savundu: “Çocuklarıma bakmıyordu”

-kadının hastanede görüntüsü

-dikiş atılan bacağından detay

-dikiş atılan bacağının fotoğrafı



( MUĞLA )- Cezaevinden firar edip eşini yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi MUĞLA



- Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunduğu açık cezaevinden firar ederek bir alışveriş merkezi önünde eşini döner bıçağı ile yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık Oğulcan A., “Eşim çocuklarıma bakmıyordu” diye böyle bir şey yaptığını iddia ederken, mağdur Melek A. ise bu iddiayı yalanladı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yaralama" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Oğulcan A. ile yakınları, eşi Melek A, avukatlar ve Melek A. destekleme k için gelen Fethiye Kadın Platformu üyeleri katıldı.

Ayrıca alışveriş merkezi önünde olayı görerek Oğulcan A.'yı durdurmak için ayağı yaralanan Müşteki Serap Naktan'da mahkeme de olayı anlattı. Naktan, olay anında Oğulcan A'nın eşine "Çocuğu bırak. Bırakmazsan seni de çocuğu da öldürürüm" dediğini belirterek, "Ardından eşine ağır hakaret ve küfür etti. Ben sanığa müdahale etmeseydim döner bıçağıyla eşine vurmaya devam edecekti. Sırtından sarılarak engel olmaya çalıştım. Bu sırada yaralandım." ifadelerini kullandı. Söz verilen Oğulcan A, eşiyle çocuklarına bakmadığı için tartıştığını savundu. Erkekliğine ve babalığına laf söylendiği için gözünün döndüğünü anlatan Oğulcan A, tutuksuz yargılanmak istediğini dile getirdi. Melek A. ise eşinin iddialarını yalanladı. Mahkeme heyeti, sanık Oğulcan A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. Adliye çıkışında Fethiye Kadın Platformu üyeleri, Melek A.'ya destek gösterisi yaptı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Melek A., eşinin kendisini öldürmeye çalıştığını kabullenmiş olmasına rağmen karar çıkmadığını kaydetti.

Olayın Özeti Melek A. 2013'ün Ağustos ayında henüz lise öğrencisiyken, ailesinin rızası olamadan kaçarak, restoranlarda garsonluk yapan Oğulcan A. ile evlendi. Çiftin 2015'te A. A. isimli kız, 2016 yılında ise A. M. A. ismini verdikleri erkek çocukları dünyaya geldi. Çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle zor günler geçirirken, Oğulcan A. 2012'de işlediği belirtilen bir suçtan dolayı, 2.5 yıl hapse mahkum edildi. Oğulcan A., Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken, Melek A. ise boşanma kararı aldı. 12 Mayıs 2017'de Oğulcan A. açık cezaevinden firar ederek çocuklarını görmek için bir alışveriş merkezi önüne Melek A.'yı çağırdı. 19 Mayıs 2017 tarihinde çocukları 1 yaşındaki A. M. A. ve 2 yaşındaki A. A. ile birlikte alışveriş merkezinin amfi bölümüne gelen Melek A., Oğulcan A. ile buluştu. İddiaya göre önce çocuklarını seven Oğulcan A., daha sonra Melek A.'ya hakkında dedikodular olduğunu belirterek saldırıya geçti. Melek A.'nın sol bacağına darbeler indiren öfkeli kocayı Serap Naktan isimli bir kadın durdurdu.

