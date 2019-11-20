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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eşini bıçakla yaralayan zanlı kendini kapattığı evden uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı - KAYSERİ

Eşini bıçakla yaralayan zanlı kendini kapattığı evden uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı - KAYSERİ

- Zanlının yaşadığı apartman - Apartmanın önünde bekleyen itfaiye ve sağlık ekipleri - Yaralanan kadına ambulansta müdahale edilmesi - Zanlının polisler tarafından gözaltına alınmasıEşini bıçakla yaralayan zanlı kendini kapattığı evden uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de eşini bıçakla yaraladıktan sonra kendisini eve kapatan zanlı, polisin uzun uğraşları sonucunda çıkarılarak gözaltına alındı.Kocasinan İlçesi Erkilet Camii Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi'nde bir apartmanın 10. katında oturan Okan Çakır (47) ile eşi Ülkü Çakır (40) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Okan Çakır, eşini bıçakla yaraladı.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ülkü Çakır'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.Bu arada kendini eve kapatan Okan Çakır, polisin yaklaşık 30 dakikalık çabasının ardından çıkarılarak gözaltına alındı.

Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

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