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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eşi ve ailesinden 3 kişi öldüren damat teslim oldu

Eşi ve ailesinden 3 kişi öldüren damat teslim oldu

jandarma aracının gelmesi

Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Güvenlik Güçleri Özel Güvenlik Görevlisi Pompalı Tüfek 

-zanlının indirilmesi
-üzerindeki çelik yelek ve askeri kıyafet, detaylar

( GAZİANTEP )- Öfkeli damat geniş güvenlik tedbirleri arasında adli makamlara götürüldü GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde eşi ile eşinin annesi ve babasını pmpalı tüfekle öldüren 27 yaşındaki Eyyüp, olaydan sonra teslim oldu. Öfkeli damat, geniş güvenlik tedbirleri arasında adli makamlara çıkarıldı Gaziantep'in Nizip ilçesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki Eyyüp Y. evinden aldığı pompalı tüfekle Bahçeli Mahallesi'ndeki eşi Gülşen, 48 yaşındaki kayın pederi Bekir ve kayın validesi Gülsüm Köse'ye ateş ederek öldürmüş, kayın biraderi Yunus köse'yi ise ağır yaralamıştı. 1 yaşındaki kızıyla birlikte olay yerinden kaçan Eyyüp Y, güvenlik güçlerine teslim oldu. Eyyüp Y, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye getirilen zanlının üzerine ise jandarma kıyafeti ve çelik yelek giydirilmesi dikkat çekti. Eyyup Y'nin kızını ise ailesinin yanına bıraktığı öğrenildi.
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